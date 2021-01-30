أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية إشراك السعودية في أي عملية تفاوضية مستقبلية مع إيران. وقال الرئيس الفرنسي، لقناة «العربية»، أمس (الجمعة)،:«إن التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً وسنضم شركاءنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «يجب عدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية». وحذر ماكرون من أن «الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً».

وأعلن ماكرون أنه سيقوم بزيارته الثالثة إلى لبنان «بعد التحقق من أمور أساسية»، قائلاً:«سنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات». وأوضح أن «النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب»، مشدداً على أن «المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان». وأضاف: «خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها».

وتابع: «عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة».