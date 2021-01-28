كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراء اللازم في حال فقدان الشريحة المعدنية الممغنطة المدمجة في بطاقة الهوية الوطنية، في ظل سريان صلاحيتها.

وتفاعلت «الأحوال المدنية» مع استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات النظامية في ما يخص بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، إذ أفاد بسقوط الشريحة الممغنطة، ليتم الرد من «الأحوال المدنية» بضرورة حجز موعد لإصدار «بدل تالف» للهوية الوطنية.

يذكر أن إصدار «بدل تالف» لبطاقة الأحوال يتطلب حضور المستفيد، في حين يتم احتساب غرامة 100 ريال عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية، فيما تتمثل الطريقة بحجز موعد إلكتروني واتباع الإجراءات المطلوبة فقط، دون وجود متطلبات أخرى.