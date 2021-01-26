كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن الصندوق سيستثمر تريليون ريال في السنوات الخمس القادمة في مشاريع جديدة، واصفاً الصندوق بأنه أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي.وأشار الرميان خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، (الثلاثاء)، إلى رفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال، مبيناً أن الصندوق يعد من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً، وأعلن أن ضخ 150 مليار ريال في الاقتصاد السعودي سنويا سيتم من النقد الموجود لدى الصندوق والأصول المحولة من الحكومة والأرباح من استثماراته والتمويل.وأوضح أن هناك 4 أهداف رئيسية للصندوق وهي «تعظيم أصوله وإطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة».واستعرض الرميان خلال المؤتمر تطوير 8 ركائز أساسية لإستراتيجية الصندوق للسنوات 2021 - 2025، مشددا على أن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ترتبط مباشرة برؤية السعودية 2030.وأكد المحافظ التركيز على الاستثمارات المحلية ضمن الإستراتيجية الجديدة للصندوق.