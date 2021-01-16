أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390.819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، محققاً بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الحقيل أن 138.317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية.

وقال الحقيل، أمس (الجمعة): «رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها القطاع خلال 2020 إلا أننا تمكّنا من تحقيق منجزات عدة سطرت قصة نجاح غير مسبوقة، كان من ثمارها خدمة أكثر من 390 ألف أسرة ضمن خيارات برنامج سكني بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة».

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34.011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج «سكني» إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15.586 أسرة سكنت منازلها.