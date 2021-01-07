لفظت الطفلة المصرية «جوري.م»، ذات الـ16 شهراً، أنفاسها (الثلاثاء) متأثرة بإصابتها بفايروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول حالة وفاة بهذا الوباء بين أطفال مصر. واحتجزت جوري 10 أيام في مستشفى الحجر الصحي للأطفال بالإسكندرية، بعدما التقطت العدوى من والدتها الممرضة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، وظلت تعاني أعراض المرض، إلا أنها لم تتحمل ولم تفلح كل المحاولات في إنقاذها. وبمجرد انتشار خبر وفاتها تحولت صفحات التواصل إلى منصات عزاء لمواساة أسرتها. يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق أن نسبة إصابة الفئة العمرية من عمر يوم إلى سنتين تصل إلى 0.4%، أما الفئة العمرية من سنتين إلى 5 سنوات فنسبة إصابتها بالفايروس لا تتعدى 0.3%.