كشفت دراسة دنماركية حديثة أن الأبناء المولودين لأمهات بدينات أكثر عرضة للإصابة بالعقم في مرحلة البلوغ مقارنة بأبناء الأمهات ذوات الوزن الطبيعي. ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية (الأربعاء)، شملت الدراسة 12000 ابن وبنت بالغين، لتظهر النتائج أن 33% منهم مصابون بالعقم ويعودون لأمهات ذوات وزن زائد بكتلة جسم زادت على 25 قبل وأثناء الحمل. وقالت مؤلفة الدراسة لين أردنت بروفيسور العقم في مستشفى جامعة آرهوس: «العقم مشكلة صحية عالمية، ومن المهم أن تركز الأبحاث على معالجة عوامل الخطر». وتابعت: «تؤكد كل المؤشرات أن الأطفال المولودين لأمهات يعانين السمنة يواجهون مخاطر أعلى من غيرهم، على المديين القصير والطويل».