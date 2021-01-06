صدق المثل «النفس وما تشتهي والقلب وما يهوى»، إذ أصر الكيني حزقيال ماينا (33 عاماً) وطوله أقل من متر، على الزواج من ليليان غاتيمو (28 عاماً) وطولها متران و10 سم، ولم يهتما بانتقادات الأهل والأقارب، واحتفلا بعقد قرانهما في أجواء احتفالية لم تخرج كثيرا عن احترازات كورونا. ووفق BBC البريطانية (الأربعاء)، وصف الزواج بالأغرب في أفريقيا، لا سيما أنهما صنعا سريرا خاصا ليناسب طول العروس، التي قالت: «بمجرد أن رآني، طلبني للزواج، ورغم رفض أهلنا لم نلتفت لأي انتقادات وأتممنا زواجنا»، وتابعت: «الطول أمر تافه لا يقلقنا أبدا.. نحن سعداء ونستمتع بشهر عسل رائع.. الحب ليس له حدود».