أكد الخبير الروسي أستاذ المعلوماتية بجامعة بليخانوف للعلوم الاقتصادية ألكسندر تيموفييف أن سماعات الأذن اللاسلكية تصدر مجالا كهرومغناطيسيا يمكن تشبيهه بالإشعاع الصادر من الميكروويف، ما يضر بشكل خطير بالصحة العامة. ووفق RT، قال تيموفييف في تصريح لـ«ريا نوفوستي» الروسية (الأربعاء): «توصل العلماء إلى أن للترددات الكهرومغناطيسية أثرا سلبيا يطال الغذاء والمواد العضوية، كما أكد علماء 40 دولة خطورة هذا النوع من السماعات لدرجة تصل للإصابة بسرطان الدماغ»، محذرا من استعمالها بشكل دائم، وخصوصا أثناء النوم، إذ يؤدي إلى ارتخاء أوتار الأذن ما يضعف السمع، ويسبب خللا في الأعصاب والإدراك وتشوش الذاكرة، علاوة على مشكلات تتعلق بالجهاز التناسلي.