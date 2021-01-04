تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2020 من انتزاع 1300 لغم، منها 11 لغمًا مضادا للأفراد، و423 لغمًا مضادا للدبابات، و859 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 208505 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.