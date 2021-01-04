أوصلت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد وثائق التخرج للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 إلى منازل الخريجين والخريجات ضمن مبادرتها التي انطلقت العام الجامعي الماضي.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أنه سيتم توصيل الوثائق إلى العنوان الوطني للخريج عبر الشركة الناقلة، استكمالًا للاتفاقية المبرمة بين العمادة والناقل، مشيراً إلى تكفل الجامعة بدفع الرسوم، وسيتم خلال هذا الفصل إرسال نحو 3689 وثيقة لخريجي درجة البكالوريوس و1226 وثيقة لخريجي الدبلوم، لافتاً إلى أن بإمكان الخريجين والخريجات طباعة نسخة طبق الأصل من الوثيقة والسجل الأكاديمي عبر البوابة «أكاديميا»، منوهاً بأهمية تحديث العنوان الوطني من خلال البوابة الإلكترونية «أكاديميا»، تلافياً لحدوث أي تأخر في تسليم الوثائق.