فيما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس (الجمعة)، أعرب أمیر الكويت، عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي خلال القمة الخليجية المرتقبة في محافظة العلا الخامس من يناير الجاري، بما يهدف إلى تعزیز التضامن العربي والخلیجي لمواجهة التحدیات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمير الكويت، ظهر الجمعة، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للاطلاع على نتائج الجولة التي قام بها لعدد من دول مجلس التعاون حاملًا رسائل خطیة من أمير البلاد. وأبدى أمير الكويت ارتیاحه لنتائج الجولة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي لدول الخليج قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية.

ووجه الأمیر نواف الأحمد الجابر الصباح، عدداً من الرسائل الخطية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، كان آخرهم السلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان، وذلك بعد 3 رسائل مماثلة بعثها الشيخ نواف الأحمد، إلى كل من رئيس دولة الإمارات الشیخ خلیفة بن زاید بن سلطان آل نهیان، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وسلَّم الرسائل مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والتي تضمنت العلاقات الثنائیة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسبل دعمها في مختلف المجالات، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.