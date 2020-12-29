أظهر رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، قيام 1309 منشآت تجارية باعتماد أحد البنوك الخليجية المرخص لها محليا كبنك رئيسي لتقديم خدمة «نقطة البيع» داخل المنشأة خلال نوفمبر الماضي. وكان عدد المنشآت التي قُدِمت لها هذه الخدمة خلال أكتوبر الماضي 56 منشأة فقط، ليصل عدد المنشآت حاليا إلى 1365 منشأة.يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع عدد المنشآت التجارية العاملة في المملكة، إذ يبلغ إجمالي عدد المنشآت التي تقدم خدمات السداد من خلال «نقاط البيع الإلكترونية» أكثر من 693 ألف منشأة، بزيادة عدد المنشآت التي تقدم الخدمات الإلكترونية بنسبة 60.79% خلال عام كامل، فيما أدخلت أكثر من 36 ألف منشأة خلال نوفمبر الماضي خدمة الاستفادة من نقاط البيع الإلكترونية، بزيادة نسبتها 5.52% في إجمالي المنشآت، ليستحوذ البنك الخليجي الذي يقدم خدمات السداد بالبطاقات البنكية على 3.61% من إجمالي المنشآت الراغبة في الاستفادة من نقاط البيع الإلكترونية.