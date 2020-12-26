ضرب انفجار هائل أمس (الجمعة)، وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أدى إلى تصاعد أعمدة دخان أسود وألسنة لهب من المنطقة، عشية عيد الميلاد.

ورجح المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون ايرن، أن الانفجار متعمد، مشيراً إلى أن تحقيقاً كبيراً يجري لمعرفة خلفيات التفجير بمشاركة مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي».

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في ناشفيل جوزيف بليزنت نقل 3 جرحى وحالاتهم حرجة.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الانفجار يبدو ناتجاً عن قنبلة كبيرة، وقالت «اشتبهنا في مركبة وعند فحصنا لها وقع الانفجار وأسفر عن إصابة واحدة».

من جانبه، صرح مكتب ناشفيل لإدارة الطوارئ، لمحطة تلفزيون ناشفيل «دبليو كيه آر إن» أن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضراراً بالعديد من المباني.