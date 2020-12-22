علمت «عكاظ» أن ناشر مقطع «أمانة الباحة تصادر بضاعة البائع المتجول». سبق وأن أصدرت له الأمانة رخصة للبيع داخل سوق الخضار في مدينة الباحة، وتم التعاقد مع المذكور بترخيص ورقم المحل (6).

وأكد مصدر بلدي، أن الشاب المتظلم في المقطع المصور تجاهل الأنظمة، وتعمد الخروج من نقطة البيع المصرح له بعرض بضاعته فيها، واتخذ مساحة بالقرب من بوابة الأمانة مركزاً للبيع، مخالفاً بذلك الأنظمة التي تحظر البيع على الشوارع الرئيسة، لما يترتب عليه من سوء تخزين، وعدم التزام بالضوابط والإحترازات في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنه تم توجيه أكثر من عشرة إنذارات إلا أنه يتجاهلها في كل مرة.