أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم (الأحد) أن المملكة تستمر في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق اليمن وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية.

وأضاف نائب وزير الدفاع عبر حسابه في «تويتر» أنه دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في «يمن العروبة»، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الأخوة اليمنين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري تحقق بالاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات، قائلا لهم: «من الأعماق أحييهم».

وأثنى نائب وزير الدفاع على ما توصل إليه اتفاق الرياض بتجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان: «نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال».