أعلن وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر عقب إعلان الميزانية أن هناك عددا من المبادرات لصندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة، وبين أن قيمة ما تم إنفاقه لأجل التحفيز بلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن السعودية وفرت أكثر من 350 مليار ريال منذ 2017 من خلال رفع كفاءة الإنفاق. وأكد أن ولي العهد وفر كافة الإمكانات لمكافحة جائحة فايروس كورونا، وأن الحكومة كرست جهودها لمساعدة القطاعات الأكثر تأثرا. وتابع قائلا: «العمل خلال السنوات الأربع الماضية مكننا من التعامل مع صدمة كورونا، والاستثمار المسبق في البنية التحتية الرقمية ساهم بمواجهة الجائحة»، وتم إطلاق أكثر من 150 مبادرة للتعاطي مع تداعيات الفايروس. وفيما يختص بقطاع الطاقة، بين أن إدارة أزمة الطاقة في 2020 أنقذت الاقتصادين المحلي والعالمي. وعن معدل التضخم، أشار الجدعان إلى أن التضخم قد بلغ 3.7% في عام 2020، متوقعا أن يصل إلى 2.9%، و2% في العامين القادمين على التوالي.