كشف الممثل المصري الكوميدي أحمد فتحي، أنه اضطر للتخلي عن حلمه في التمثيل، وعمل «بائع تلفونات»، بعدما عجز عن إطعام زوجته في بداية مشواره الفني. وأكد فتحي أنه واجه صعوبات كبيرة لا يمكن أن توصف، قبل أن يضع قدمه على الطريق الصحيح في المسيرة الفنية. وتابع فتحي، في مقابلة تلفزيونية (الإثنين): «بدأت التمثيل في المسرح عام 1997، ولكني في عام 2005 واجهت ظروفا مادية صعبة واضطررت للانقطاع عن التمثيل.. لأنني كنت متزوجا ولم أتمكن من توفير الطعام، فاضطررت للسفر خارج مصر والعمل في محل تلفونات.. كانت لحظة لا توصف تركت حلمي ورائي وركبت الطائرة في أصعب لحظة مررت بها في حياتي». وأردف فتحي: «أنا عاشق للتمثيل، لكني لا أعرف أي شيء مما يحدث في الوسط، فمثلا لا أحب أن أقول لأي شخص أن يقوم بتشغيلي في عمل وما إلى ذلك من أمور». واختتم: «من يفقد إيمانه بنفسه يضل الطريق، ووجدت الناس تنظر لي نظرات غريبة، فقررت العودة من السفر بعد 11 شهرا فقط، لم أستطع التحمل، وقلت لنفسي: اعمل ما تحبه حتى لو ستموت، وتمكنت في النهاية من تحقيق حلمي».