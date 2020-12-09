في تصريح مفاجئ، قالت مارغريت هاريس، المسؤولة في منظمة الصحة العالمية WHO (الثلاثاء)، إن الإجراءات الوقائية هي ما يمنع الزيادات الجديدة في أعداد الإصابات بفايروس كورونا وليس اللقاحات. جاء ذلك ردا على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات جاءت في وقت مناسب لكبح موجة ثالثة من التفشي في أوروبا. إذ أجابت: «اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا، لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال؛ ما يتعين عمله لتجنب الزيادة.. هو إجراءات الصحة العامة».‎ ويتزامن تصريح هاريس مع إطلاق بريطانيا أمس، أول حملة للتلقيح الشعبي ضد الفايروس المستجد.