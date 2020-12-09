انفجر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك باكيا على الهواء مباشرة، حين رأى مارغريت كينان (90 عاماً) أول امرأة تتلقى لقاح فايروس كورونا في مستشفى «في كوفنتري» وسط إنجلترا. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، انطلقت (الثلاثاء) حملة التلقيح ضد الفايروس المستجد في البلاد بعد توفير الدفعة الأولى من لقاح «فايزر»، وقال هانكوك: «بكيت فرحا.. كانت سنة صعبة»، ثم مسح دموعه، واستدرك: «لا يزال أمامنا بضعة أشهر لتوفير اللقاح للملايين». فيما علقت كينان التي ستحتفل بذكرى ميلادها الـ91 الأسبوع القادم: «هذه أفضل هدية ميلاد كنت أتمناها على الإطلاق.. أصبح ممكنا قضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي، بعدما ظللت وحيدة لفترة طويلة هذا العام».