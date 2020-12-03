شهد اجتماع افتراضي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس (الأربعاء) خلافات واتهامات متبادلة بين واشنطن وأنقرة، واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا بتصعيد التوتر في شرق البحر المتوسط، فيما رد نظيره التركي تشاووش أوغلو، زاعما أن أمريكا تحرض الأوروبيين ضد بلاده. وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من خطر سياسات تركيا على وحدة حلف الناتو الداخلية، وفق مصادر مطلعة.وكان أوغلو أعلن، أمس الأول، أن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «إيكاثميريني» اليونانية، مع اقتراب القمة الأوروبية والتلويح بعقوبات ضد أنقرة. واعتبر أن تحديد موعد لإجراء محادثات بين البلدين أصبح ممكناً بعد تعليق عمل سفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط. وكان حلف الناتو اعتبر أن انسحاب سفينة التنقيب «أوروتش ريس» من مياه قبرص قبل 10 أيام من انعقاد القمة الأوروبية مؤشر إيجابي يساعد على تخفيف التوتر، إلا أنه لفت إلى أنه ما زال قلقاً بخصوص الوضع في شرق المتوسط. فيما أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن القمة ستراجع العلاقات مع تركيا، وفق شروط خفض التوتر والدخول في حوار بنّاء.