استعرض برنامج التحول الوطني أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ودعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتكون خطةً يتحقق من خلالها مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية التي تواجه العالم، ساعيةً إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م.تناولت الحملة الإعلامية، التي أنجزتها منظومة متكاملة من الجهات المشاركة في برنامج التحول، ما يحقق التنمية المستدامة، عدداً من الإنجازات أبرزها: تعزيز الأمن الغذائي وتقدم المملكة إلى المرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبناء منظومة قوية للسلامة المرورية أسهمت في خفض معدل الحوادث لكل 100ألف نسمة بنسبة 41% في الفترة ما بين 2016م و2019م، كما عمل البرنامج على تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، ونتج عن ذلك إنجازات مهمة من أبرزها: زيادة حصة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5% بحلول النصف الأول من 2020، بالإضافة إلى وصول نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة للربع الثالث من عام 2019 إلى 73.3%.كما أسهم البرنامج في وصول المملكة إلى المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال، كما حققت المملكة العربية السعودية المركز العاشر من بين دول العشرين في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفي ما يخص البنى التحتية القوية، أسهم برنامج التحول الوطني في تغطية أكثر من 3.5 مليون منزل بالألياف الضوئية، ووصول خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى ما يزيد على 5.8 مليون مستفيد، ولمكافحة التصحر والحفاظ على البيئة أُطلقت حملات التشجير التي نتجت عنها زراعة ما يزيد على 2.9 مليون شجرة في مناطق المملكة المختلفة.يذكر أن منظومة البرنامج شملت قطاعات مختلفة منها، الاتصالات، والصحة، والعدل، وقطاعات: البلدي، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحي، تتكامل جميعها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لرؤية المملكة 2030.