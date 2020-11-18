وقع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ (الأربعاء) وشركة تطوير للمباني TBC عقد مشروع المجموعة الأولى لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة؛ لاستيعاب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، وذلك ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلن آل الشيخ عن قيام شركة تطوير للمباني بطرح كراسة الشروط والمواصفات للمجموعة الثانية في المدينة المنورة، استكمالاً لنجاح مسيرة وزارة التعليم في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً لتطوير وتحسين البيئة التعليمية؛ ما ينعكس إيجاباً على الطلاب والطالبات، ومنسوبي القطاع كافة، لتتمكن الوزارة من تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق يأتي دور مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل في رفع كفاءة المرافق التعليمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

من جانبه أشار مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثّل أحد تلك التحولات الإيجابية التي تشهدها بلادنا الغالية وفق مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 60%، ومن هذا المنطلق يأتي دور مشاريع الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل؛ لرفع كفاءة المرافق التعليمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتطوير وتحسين البيئة التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، ومنسوبي القطاع كافة.