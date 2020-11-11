عقدت جامعة بيشة والمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اجتماعًا عن بعد بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي ومدير عام المرصد الدكتور محمد بن سعيد القحطاني وعدد من مسؤولي الجهتين.

وبحث الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالربط الآلي بين الجامعة والمركز بهدف دعم بيانات ومؤشرات سوق العمل، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتقديم التحليلات والمرئيات وكذلك إدارة ونشر المعرفة.

واستعرض المركز خلال الاجتماع مؤشرات سوق العمل السعودي ومؤشرات الخريجين من الجامعات السعودية وجامعة بيشة حسب التخصصات، ومؤشرات التوظيف من الخريجين، ومؤشرات متوسط المدة من التخرج إلى التوظيف، بالإضافة إلى عرض الدراسات المتعلقة بسوق العمل المحلي.