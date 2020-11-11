كشف رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد المسحل أن مشروع تنفيذ مسميات الأحياء الجديدة بمدينة الجبيل تحت الترسية، مشيرا لـ«عكاظ» إلى أنه يتوقع أن تتم الترسية خلال شهرين لتبدأ عملية تغيير اللوحات على مداخل الأحياء. وأضاف أن المجلس البلدي نسق مع بلدية الجبيل لمخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها كتابة العدل تأهبًا للتغيرات الجديدة للمسميات.وتشمل الأسماء زوير والبري وأم سنان والمباركية والرياس والجبل وبرزان والطوية والجو والزبدة والصليلات وعينين والسيف الشرقي وشرق والصفاة وجبلة والبيضاء، وعن متابعة المشاريع البلدية القائمة حاليا قال المسحل: «ناقشنا في اجتماعنا أمس هذا الأمر من خلال لجنة المشاريع، واستعرضت اللجنة أداء المقاولين ونسب إنجاز المشاريع تحت التنفيذ ومنها محطة تصريف الأمطار وسط الجبيل، إضافة إلى شبكة تصريف الأمطار في حي الرياس (الخالدية سابقا)، وسفلتة شوارع حي الصليلات (الضباب سابقا) غرب الجبيل والمتوقع الانتهاء منها خلال أسبوعين».يشار إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية وافق مسبقا على طلب إعادة الأسماء التاريخية لأحياء الجبيل واعتمادها بدلا من مسمياتها الحالية.