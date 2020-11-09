أهدى الباحث اليمني الدكتور ثابت الأحمدي أطروحتَه للدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص علوم دبلوماسية، في الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب، والموسومة بـ «الدبلوماسية الجديدة ودورها في صناعة السلام في الشرق الأوسط.. رؤية استشرافية» لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار الباحثُ ــ الذي يطلقُ على الأمير دائمًا لقب «المجدد» ــ إلى أن ولي العهد يُعتبر رجل الشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة، وعليه يعول الكثيرون قيادةَ مشروع السّلام والتنمية في الشرق الأوسط.

وعبر الباحث عن إعجابه بالمشروع التجديدي والرائد الذي يحمله الأمير محمد بن سلمان والذي سيكون له انعكاساته الكبيرة لا على المملكة العربية السعودية أو الخليج فحسب؛ بل ومنطقة الشرق الأوسط كاملة؛ لاسيما وهو اليوم يمثل حائط الصد الأول ضد المشروع الفارسي الإيراني في المنطقة.

يُذكر أنّ الباحثَ يعمل مستشارٌ لدى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وله العديد من المؤلفات والدراسات الفكرية والتاريخية التي صدرت من سنوات.