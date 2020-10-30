أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم (الجمعة)، اعتقال رجل في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس التونسي إبراهيم العويساوي. وقال: يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال بإبراهيم في اليوم السابق للأحداث. لكن المصدر المطلع على الملف دعا إلى توخي الحذر من طبيعة المبادلات بينهما.وبحسب مصدر ثانٍ مطلع أيضاً على القضية، فقد تم اعتقال الرجل عند الساعة 21:50.يذكر أن الهجوم المروع الذي وقع في الكنيسة، دفع السلطات الفرنسية إلى رفع حالة التأهب في البلاد. وكان المحققون وجدوا سلاح الجريمة في الكنيسة، بحسب ما أعلن المدّعي الفرنسي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرانسوا ريكارد. كما عثر أيضاً على حقيبة أمتعة شخصية وهاتفين وسكاكين غير مستخدمة في الهجوم الذي خلف 3 ضحايا.