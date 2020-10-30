هاجم زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو، بشدة الرئيس رجب أردوغان، مؤكداً أن خطاباته وطريقة عيش عائلته تظهر حالة من «الازدواجية والخبث».وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري حالة الترف التي تعيشها عائلة أردوغان، وقال أوغلو في كلمة له أمس (الخميس): «عندما يموت أطفال في هذا البلد من الجوع كالطفلة كوبرا، التي توفيت في مدينة سامونغ بسبب قلة التغذية، وتقوم زوجتك بحمل حقيبة سعرها يقارب 50 ألف دولار، ثم تخرج إلى الناس، وتدعوهم لمقاطعة البضائع الفرنسية، عليك أن تعلم أنه يجب عليك أولاً أن تكون مثالاً للمجتمع».وأضاف: لا أراه منطقياً، أن يكون الفقر وصل إلى هذا الحد، فيما قادة الدولة الذين يجب أن يكونوا مثالاً للشعب يتمتعون بكل هذا الترف. ما تقومون به ليس وجدانياً ولا أخلاقياً، وبكل صراحة ووضوح يتعارض مع الإيمان القويم.واعتبر أن العدالة ليست ميزة توزع في المحاكم، بل ميزان في وجدان الإنسان، لذا عندما ينام الأطفال جائعين، وتتراكم أرقام البطالة وعشرات الآلاف من شبابنا بلا عمل، بينما تخرج أنت الذي تعيش في قصرك، (في إشارة إلى أردوغان) وتتحدث عن مقاطعة البضائع، فهذا غير مقبول.وتحدى زعيم المعارضة أردوغان بقوله: «أنا جاهز في كل وقت لمناظرتك والحديث معك، أدعوك لمناظرة تلفزيونية أمام الناس، إن كنت تثق بنفسك، إن كنت تتحدى العالم دائماً، تحدني أنا لمرة واحدة، اختر أنت من تود من الصحفيين، ولنخرج ونتناقش على شاشة التلفاز، إن كان لديك جرأة، أقول ذلك بكل وضوح».