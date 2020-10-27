يدشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز غداً (الأربعاء) مشاريع صحية بما يزيد عن 120 مليون ريال.

ويشارك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في التدشين عبر الاتصال المرئي من مكتبه في الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم صحة الباحة ماجد الشطي لـ «عكاظ» أن المشاريع المدشنة تشمل مركز القلب ووحدة العناية المركزة، وقسم التغذية والتعقيم والمختبر في مستشفى الملك فهد، إضافة إلى قسمي الطوارئ والتنويم في مستشفى قلوة، ومختبر مستشفى بلجرشي، والعربة المتنقلة للتبرع بالدم.

وعلمت «عكاظ» أن منطقة الباحة ستشهد افتتاح مشاريع صحية متوالية خلال شهري ديسمبر ويناير منها المرحلة الأولى من مستشفى المخواة.