شددت وزارة الحج والعمرة على شركات ومؤسسات العمرة كافة بضرورة التقيد بالاشتراطات والضوابط المنظمة لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، الذين سيبدأ استقبالهم اعتبارا من (الأحد) القادم الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول الحالي، حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعودة التدريجية للعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.وتضمنت الضوابط بروتوكولات استحقاق العمرة أن تكون الفئة العمرية المسموح لها القدوم للعمرة من الخارج من 18 عاما إلى 50 عاما، وتقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت الخلو من فايروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر بما لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، والحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق «اعتمرنا»، مع وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.وتضمنت الضوابط حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات خلال مدة العزل الصحي 3 أيام بحد أدنى، وتوعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر منذ قدومه للمملكة وحتى عودته سالما إلى بلده، مع أهمية تحقق شركة العمرة من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر وتاريخ الميلاد المدخلة بنظام العمرة وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ34 ساعة كحد أقصى بنسبة دقة للبيانات 100%، مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر (رقم التذكرة، رقم رحلة القدوم، مدينة الإقلاع، تاريخ ووقت الإقلاع، مدينة الوصول، تاريخ ووقت الوصول، والبيانات نفسها لرحلة المغادرة)، وبيانات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسؤولية سلامة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها، والتأكيد على الوكلاء الخارجيين بإخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي الإلزامي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون.وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقسيم المعتمرين على مجموعات بحيث تشتمل كل مجموعة على «50 معتمرا» بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائدا مرشدا لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران، السكن، النقل)، متزامنا مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في نظام «اعتمرنا» المخصص لمعتمري الخارج.وشددت الوزارة على أن شركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سکن، نقل، خدمات ميدانية، تأمين، إعاشة) والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة، وتأمين شامل لخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائد مرشد لكل مجموعة.وبينت الوزارة أنها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية والجهات المعنية تعمل على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية، حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق، شركات النقل) المؤهلين، وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية وللاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية، تماشيا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فايروس كورونا المستجد.