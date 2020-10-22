قتل مدني وأصيب عدد آخر في قصف حوثي عشوائي على الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة ومجمع إخوان ثابت الصناعي خلال الـ12 ساعة الماضية.وأكدت مصادر طبية وعسكرية لـ«عكاظ» أن مليشيا الحوثي ارتكبت رابع جريمة خلال أقل من 24 ساعة في الحديدة، واستهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي بالأسلحة الثقيلة مخلفة قتيلا من موظفي المجمع، كما استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وأصابت عددا من الأطفال، وقصفت منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه وأصابت امرأة إضافة إلى شاب في قصف على مجمع سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة.من جهة أخرى، قتل مدني وأصيب اثنان آخران اليوم (الخميس) في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في محافظة الجوف، ووفقاً لمصادر محلية فإن لغماً أرضياً انفجر بسيارة تقل عددا من المدنيين كانوا عائدين من محافظة مأرب إلى منزلهم في منطقة اليتمة شمالي الجوف التي حررها الجيش الوطني في الأيام الماضية.