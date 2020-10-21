اتهم الجيش الوطني اليمين، مليشيا الحوثي بإعدام ثلاثة جنود من منتسبي قوات الشرعية عقب اختطافهم في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع أمس (الثلاثاء) بطريقة إجرامية ووحشية تعكس سلوكها الإرهابي الجبان.ونقل موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» اليوم (الأربعاء)، عن مصادر محلية قولها: إن المليشيا أعدمت الجنود صالح عبد الرحيم، محسن حشرة، وعبدالسلام توفيق رميا بالرصاص بعد اختطافهم من قبل عناصر تابعة لها في قرية محقن جنوب مديرية دمت. وأكدت المصادر، أن المليشيا الإرهابية ما تزال تختطف وتخفي جنديين آخرين هما أسامة الشمسي وعبده الحيدري، ولا تتوافر أية معلومات عنهما حتى اللحظة.وناشد أهالي الجنود المنظمات الإنسانية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بضرورة التفاعل والتحرك من أجل كشف الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها مديرية دمت.