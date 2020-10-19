شارك 180 شابًا وشابة من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، في فعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي أقامه مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومجموعة الشركاء.

وانطلقت فعاليات منتدى القيم الدينية السابع من مدينة الرياض افتراضيًّا، عبر المنصات الإلكترونية، وذلك ما بين 13 - 17 أكتوبر الجاري، واستمرت لمدة 5 أيام، تحت عنوان «تعايش وسلام»، بحضور أكثر من 2000 شخص، توزعوا على 90 دولة.

وتمت مناقشة عدد من المحاور والقضايا، من أبرزها دور الدين في بناء جسور السلام ومنع النزاعات، وأزمة فايروس كورونا «كوفيد-19»، وتمكين المرأة والشباب والفئات المستضعفة، ومواجهة تغير المناخ، والتزام الهيئات الدينية في الحد من مخاطر الكوارث.

وقد خرّج سلام ثلاث دفعات من القيادات الشابة بواقع 180 شاباً وشابة في نسخه الثلاث، شاركوا في أكثر من 76 محفلاً دولياً، أُقيمت في أكثر من 32 دولة في 5 قارات مختلفة، بواقع 458 ساعة دولية، كما قدموا أكثر من 15 ورشة عمل دولية، بواقع 11 تعاوناً دولياً.