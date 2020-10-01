اتهم صحفيون يمنيون وأسر زملائهم المختطفين اليوم (الخميس) المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت بتعريض حياة الصحفيين في سجون المليشيا للخطر جراء إهماله لواجباته الإنسانية التي كلف بها من الأمم المتحدة، محملينه المسؤولية الكاملة عن مساهمته في تحويل قضية الصحفيين المختطفين من ملف إنساني إلى بيادق على طاولات المقايضة السياسية وبما يخدمُ الأجندات الحوثية.ونظمت أسر الصحفيين المختطفين ومعهم صحفيون وحقوقيون وقفة احتجاجية اليوم في محافظة مأرب، معلنين رفضهم لإهمال ملفهم الإنساني، داعين الوفد الحكومي المفاوض بعدم تجاهل هذا الملف الإنساني والذي تحوّل إلى قضية ابتزاز سياسي تمارسُه مليشيا الحوثي لتحقيق مكاسب سياسية وبسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المختطفين في سجون المليشيا الحوثية للعام السادس على التوالي دونَ أي جرم اقترفوه أو ذنبٍ ارتكبوه سوى أنهم صحفيون.وقال البيان «تابعنا نحن أهالي الصحفيين المختطفين منذُ انطلاق جولة المفاوضات بين الحكومة والمليشيات الحوثية في جنيف قبلَ أيام وكنا على أملٍ بإطلاق سراحهم ضمنَ كشوفات التبادل على الرغم من أننا كنا ضد فكرة مساواتهم بأسرى الحرب ومقايضة حريتِهم بحرية المقاتلين، ومع ذلك ورغم مساواتهم غير القانونية بالأسرى فقد تم استبعاد أسمائهم من قائمةِ المتوقع الإفراجُ عنهم».ووجه المحتجون نداء إلى كل المتضامنين للتفاعل أكثر مع زملائهم المختطفين منذ 6 سنوات في سجونِ المليشيات الحوثية، محملين نقابة الصحفيين مسؤولية التكاسل في تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن زملائهم ولعب دور فعال في المفاوضات، مطالبين أياها بالخروج من دائرة خطابات التنديد إلى انتهاج خطوات عملية فعالة والتنسيقِ مع المنظمات الأممية والدولية والمدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان لتشكيل تحالف دولي ضاغط للإفراج.عن المختطفين.من جهة أخرى، كشفت مصادر حقوقية اليوم عن وفاة أسير جديد من الجيش الوطني كان ضمن صفقة تبادل الأسرى الذي وقع عليه في جنيف منتصف الأسبوع.وقالت المصادر أن أسرة المقدم عادل محمد كعوات أبلغها الحوثيون عن وفاته في احد السجون بعد ستة أشهر من أسره في جبهة القتال بمحافظة الجوف.ويعد كعوات هو الأسير الثاني الذي يعلن عن تصفيته داخل سجون الحوثي في أقل من 48 ساعة بعد أن سلمت المليشيا أمس الأول جثة الأسير محمد الصباري.وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قد أعلنت أن مليشيا الحوثي قتلت 200 اسير ومختطف في سجونها بسبب التعذيب.وفي سياق متصل أختطف مسلحون مجهولون يرجح أنهم حوثيون اليوم مسن يمني من شارع الستين وسط العاصمة صنعاء التي تشهد انفلات امني وانتهاكات كبيرة تمارسها عصابات مدعومة من قيادات حوثية.وقالت مصادر محلية في صنعاء أن مسلحين اعترضوا مركبة وكسروا زجاجها الجانبي وأخذوا الرجل إلى مكان مجهول، مبينة أن المسلحين هددوا كل من حاول التدخل من المارة لإنقاذ الرجل بالقتل.