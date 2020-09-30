يقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوداً متواصلة لدعم التنمية والإعمار في محافظة المهرة وذلك لأجل تحسين الحياة اليومية في المحافظة، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، أسوة ببقية المحافظات اليمنية، إذ دعم البرنامج المحافظة بمشاريع حيوية بلغت 39 مشروع، في قطاعات: الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.ففي قطاع الصحة أنشأ البرنامج مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة، وعمل على تأمين عدد 134 جهازاً ومعدة طبية لهما، وأنشأ المركز السعودي لغسيل الكلى بالإضافة إلى تجهيزه بشكل كامل وتوفير الطاقة الكهربائية له، وتزويده بعدد 83 جهازاً ومعدة طبية، والتي وفرت 2000 جلسة غسيل شهرياً لمرضى الكلى.وفي قطاع التعليم أنشأ البرنامج 8 مدارس نموذجية موزعة على مديريات المحافظة، وقدّم مشروعاً للنقل المدرسي الآمن عبر توفير 12 حافلة مدرسية حديثة، وطبع ووزع أكثر من (190,000) كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و (148,263) كتاباً للمرحلة المتوسطة والثانوية، ووفر 6000 طاولة ومقعد دراسي.وفي قطاع النقل أعاد البرنامج تأهيل مطار الغيضة مع تجهيزه بكافة الأنظمة والمعدات والأجهزة، وأمّن البرنامج سيارات إسعاف وعربة إطفاء لتعزيز خطط السلامة في المطار، وأعاد تأهيل ميناء نشطون والذي وفر 310 فرصة عمل داخل الميناء، ومشروع إعادة تأهيل منفذ شحن البري.وفي قطاع المياه مد البرنامج خط ناقل للمياه بطول 20 كيلومتر، يبدأ من وادي فوري ووادي جزع حتى يصل إلى مديرية الغيضة لتوفير مياه الشرب لأكثر من 60 ألفا من أهالي الغيضة، بالإضافة إلى تقديم 31 صهريج لنقل المياه.وفي قطاع الطاقة يعمل البرنامج على رفع كفاءة خدمات الطاقة الكهربائية عبر تحسين شبكة كهرباء حي السوق والسادة في مديرية الغيضة، وتوريد وتركيب مولدات لمحطة كهرباء الغيضة، وتوفير محولات كهربائية لها.وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية وفّر البيوت المحمية بكافة مشمولاتها، كما يدعم زراعة الأراضي مثل مشروع زراعة القمح في المسيلة، ودعم المزارعين بالمعدات الزراعية والبذور لأجل اكتفاء المحافظة غذائياً، كما قدم البرنامج للصيادين 100 قارب بمحركاتها الحديثة.ويقدم البرنامج للمحافظة مشتقات نفطية للعام الثالث على التوالي لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى التجمعات الريفية في المناطق الصحراوية.