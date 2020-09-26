دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إلى استغلال الفرص داخلياً وخارجياً للخروج من أزمة السودان الحالية.وقال في كلمة أمام المؤتمر الاقتصادي القومي الذي انطلق اليوم (السبت): «لا بد من اغتنام فرصة إمكان إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب»، مشدداً على أن الشعب السوداني يستحق الخروج من الأزمة بعد ما قدمه من تضحيات. وأكد أن المؤتمر وتوصياته ستجد كل العناية والتنفيذ.وانطلق المؤتمر الذي أقرته الحكومة الانتقالية في شهر ديسمبر الماضي، لإجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد السوداني وتطبيق بعض نصوص بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج المراقبة الذي وقعته الخرطوم مع الصندوق في يونيو الماضي.ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى يوم الإثنين، عدداً من الإصلاحات أهمها إعادة هيكلة الدعم عن المحروقات (البنزين، الجازولين) والكهرباء مع الإبقاء على دعم القمح والأدوية بجانب تحرير سعر صرف الجنيه السوداني.ويشمل المؤتمر 9 جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب، و15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته. ويواجه السودان العديد من الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وأدت الإطاحة بحكم البشير إلى تعالي الأصوات المنادية بإصلاحات جادة وفاعلة.