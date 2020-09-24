احتفل مساء أمس نزلاء سجن المباحث العامة بمدينة أبها باليوم الوطني الـ90 للمملكة في ظل التقيّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. وقد شارك النزلاء في تقديم فقرات الحفلة التي اشتملت على كلمة للنزلاء، و3 قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية، وعرض لفيلم وثائقي بعنوان «أنا سعودي»، تحدث عن تاريخ المملكة والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر. بعد ذلك شارك عدد من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان «طويق العز»، الذي احتوى على لوحات فنية متنوعة، وكان من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت. وقد عبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية، رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والشعب السعودي.