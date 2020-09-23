أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أنه يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومةٌ هائلةٌ متكاملةٌ من المنجزات التي بدأت بتوحيد الكيان العظيم، وانطلقت عجلة التوحيد والتنمية في آن واحد حتى طالت جميع أنحاء الوطن بلا استثناء، تحت ظل قيادته الحكيمة. جاء ذلك في كلمته عبر اتصال مرئي شارك فيه أمس الأول أهالي 17 محافظة بمنطقة عسير، في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تحت شعار «همّة حتى القمّة». وقال أمير منطقة عسير «هذه الليلة يحسدنا عليها العالم إنها ليلة توحيد المملكة في على يد الموحد الملك عبد العزيز، فهي ليلة فرح وليلة عز، الليلة نبتهج تحت قيادة الملك وعضيده الأمير محمد وهما يقودان المسيرة بكل عز وفخر وشموخ. وأضاف، إننا في هذه البلاد ننعم بالأمان وننعم بالوحدة وبتماسكنا ووحدتنا تكون أيامنا أفضل».إلى ذلك امتدت الاحتفالات في محافظات عسير على مساحة تقدر بـ (81.000 كم²)، تمثل المساحة الإجمالية لمدن ومحافظات المنطقة التي شهدت الاحتفالات من مدينة أبها إلى خميس مشيط وبيشة والنماص وأحد رفيدة وبارق والبرك وبلقرن وتثليث وتنومة ومحايل ورجال ألمع والحرجة وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب والمجاردة والأموات. وشارك المسؤولون في المحافظات والأهالي في التعبير عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية.