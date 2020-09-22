شدد اجتماع عراقي على على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية. وأكد المجتمعون في القصر الحكومي الليلة الماضية، على ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، والإسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية. شارك في الاجتماع رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعظم قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان حكومي، نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع

ودعوا إلى ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، كما دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب، دون استثناء النازحين والمهجرين.

وطالب المجتمعون مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، وشددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

واستنكر المجتمعون بشدة الاعتداءات على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد أخيرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء. معتبرين أن هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم (الثلاثاء( انطلاق عملية البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.ولفتت في بيان إلى أن العملية بإسناد طيران الجيش، وبالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان.