توفي نائب رئيس وزراء أوزبكستان أوكتام بارنويف اليوم (الأحد) بعد إصابته بفايروس كورونا، بحسب ما أفادت غرفة إدارة الأزمة لدى الحكومة.وأوضحت الغرفة أن المسؤول توفي عن عمر 56 عاما بسبب مضاعفات المرض الناجم عن الوباء.وكانت وزارة الصحة في أوزبكستان ذكرت أواخر شهر يوليو الماضي أن بارنويف أدخل المستشفى بعد الكشف عن إصابته بكورونا، وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.وكان بارنويف يشرف في الحكومة الأوزبكستانية على قطاع الزراعة والغذاء.ومنذ تسجيل الإصابة الأولى بكورونا في أوزبكستان، في 15 مارس الماضي، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة إلى 51235، توفي من المصابين 429 شخصا، وتماثل للشفاء 47271 شخصا.