أفزعت انتفاضة صنعاء مليشيا الحوثي ودفعتها إلى تحويل شوارع العاصمة إلى ثكنات عسكرية لمسلحيها، ونشر الانقلاب أمس (الثلاثاء) دوريات في مختلف الأحياء والشوارع واستحدث عدد من نقاط التفتيش، ما اعتبره مراقبون أنه يعكس مخاوف الحوثيين من الدعوات لإقامة مظاهرات مناهضة للمليشيا تطالب بصرف المرتبات وتوفير الخدمات على غرار ما شهدته صنعاء للتضامن مع الشاب الذي عذب وقتل على أيدي عصابة يديرها ضابط في المخابرات الحوثية السبت الماضي.وقال مصدر مطلع في صنعاء لـ«عكاظ»، إن المليشيا تعيش حالة خوف وهلع وأصدرت توجيهات إلى مشرفيها في الأحياء والحارات برصد وتعقب المؤيدين لإقامة مظاهرات أو فعاليات واعتقالهم. وأضاف المصدر، أن قيادات المليشيا عقدت اجتماعات متواصلة خلال الساعات الماضية أبدت فيها تخوفاتها من أن تشجع مثل هذه التجمعات المجتمع على الخروج على المليشيا خصوصاً في ظل الفشل الذريع في إدارة المؤسسات والفساد وانقطاع الرواتب وغياب الخدمات. وأفاد بأن عددا من القيادات استعرضت تداعيات هذه المظاهرة والآثار المترتبة عليها خصوصاً في ظل وجود حالة غضب من عدم صرف المرتبات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن المعتقلين. ولفت إلى أن القيادات شددت على ضرورة فرض تكتيك الإغلاق والمنع التام لأي تجمع أو مظاهرات واعتقال ومحاكمة كل من يدعو لها، متهمين من سيطالب بحقوقه المشروعة بالخونة ومثيري الفوضى والعنف.وتزامن ذلك مع إعلان المليشيا تشييع ودفن 221 قتيلاً بينهم 53 قيادياً في عدد من المحافظات اليمنية سقطوا في مواجهات الأيام الماضية في عدد من الجبهات الملتهبة.