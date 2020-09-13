أطلق المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» سلطان الدوسري صباح اليوم (الأحد)، بوابة «مبادرتي» الإلكترونية لاستقبال المبادرات المؤسسية من الجهات الحكومية والخاصة، وتستقبل البوابة مبادرات الجهات اعتباراً من غد (الإثنين) لمدة شهر كامل.جاء ذلك خلال افتتاح حلقة نقاش افتراضية عن بعد، شاركت فيها جهات حكومية، لصناعة المبادرات خصصت للمنسقين المعتمدين لدى أمانة الملتقى التي تسعى إلى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات هذا العام.وأكد سلطان الدوسري خلال افتتاح الحلقة، على جميع الجهات بالمشاركة بمبادرات نوعية ذات أثر تسهم في تحقيق أهداف الملتقى موجهاً شكره للجميع على حرصهم على المشاركة في الملتقى وإثرائه بالمبادرات وسرعة رفعها على البوابة الرقمية للملتقى.وكانت الحلقة بدأت بنبذة تعريفية قدمها المدير التنفيذي للملتقى الدكتور مناجي الكناني، رحب فيها بالجميع عبر الاتصال المرئي، مبيناً أهداف الحلقة، وشروط المبادرات، مهيباً بالجهات بسرعة رفع مبادراتهم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فتح البوابة، لتسهيل مراجعتها واستيفائها للشروط.وقدم المشرف على مركز الأمن السيبراني بجامعة أم القرى الدكتور سلطان المطيري، عرضاً عن صياغة المبادرات، فيما استعرضت الدكتورة إسراء حكيم وإيمان الظاهري المستشارتان في الملتقى، آلية تحكيم المبادرات ومعايير التقييم، وعرضاً مرئياً لطريقة رفع المبادرات على موقع «مبادرتي» وكيفية إعداد التقارير الدورية.وأوصت الحلقة بالاهتمام بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء المبادرات وتسجيل الجهات المشاركة كمنسق جهة أو منسق أخبار الجهة على منصة مبادرتي وصياغة المبادرات واستيفائها للشروط وفق أهداف الملتقى لهذا العام ورفعها على منصة مبادرتي وفق آلية رفع المبادرات وستتم مراجعة المبادرات بعد رفعها وقبولها واستيفائها للشروط.ومن التوصيات أيضاً إعادة المبادرات التي لم تستوف الشروط لمراجعتها وتطويرها ليتم رفعها للجنة التحكيم مع مراعاة الأخذ بالمعايير اللازمة والفنية لتقييم المبادرات والتواصل حول جميع الاستفسارات اللازمة في خدمة بناء المبادرات وتسهيل مهامهم ورفع التقارير الدورية على منصة «مبادرتي».