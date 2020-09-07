أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز قراراً بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وكيلا لإمارة منطقة جازان.

ورفع الصقر شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على الثقة بتكليفه وكيلا لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة. معرباً عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة جازان ونائبه على هذه الثقة الغالية التي ستكون بإذن الله حافزاً لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة، وبمتابعة أمير المنطقة ونائبه في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة.

داعياً الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.