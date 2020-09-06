أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة شرق اليمن اللواء الركن أمين الوائلي اليوم (الأحد) قرب استعادة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف اليمنية بعد تحرير مواقع واسعة في شرق المدينة خلال الساعات الماضية.وقال الوائلي في تصريحات صحفية إن الجيش وبإسناد جوي وبري من التحالف العربي والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير مساحات واسعة ومواقع إستراتيجية شرق مدينة الحزم منها جبل عرفان، قرن الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون الهنادية بالإضافة إلى جبال الصبايغ والمناطق المحيطة بها، موضحاً أن القوات استطاعت قطع الإمدادات عن المليشيا.وأشار إلى أن المعارك مستمرة في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة الجوف وسط تقدم مستمر لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد مباشر من طيران التحالف، لافتاً إلى أن المليشيا منهارة تماماً وأن مقاتليها يسقطون بين قتيل وجريح ولا تزال جثثهم مترامية في الوديان والجبال فضلاً عن تدمير الآليات والمعدات العسكرية.وتوعد القائد العسكري أن تشهد الساعات القادمة انتصارات حاسمة تعيد بها الشرعية السيطرة على محافظة الجوف بالكامل، لافتاً إلى أن القبائل وأبناء المنطقة يقفون في صف الجيش ويطالبونه بإنقاذهم من المليشيا التي عمدت إلى ممارسة انتهاكات واسعة بحقهم من تفجير للمنازل والممتلكات وقتل للمدنيين وتشريد للأسر.وكانت مصادر ميدانية قد أكدت مقتل قائد قوات الاستطلاع في لواء الصماد التابع للمليشيا الحوثي العقيد محمد ناصر الصوفي مع جميع مسلحيه في معارك الـ12 ساعة الماضية.