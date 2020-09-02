أعلن تلفزيون السودان تعرضه لعملية وصفها بالتخريبية، الغرض منها منع نقل مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا، أمس الأول (الإثنين)، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وشل قدرته على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت لمراسم التوقيع.

ووفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) عن بيان رسمي صادر بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد، فإن توقيت العملية كان بين الـ10 مساء الأحد الماضي 30 أغسطس، والـ7:30 صباح الإثنين 31 أغسطس، وتمثلت في سحب 6 لوحات استقبال وتوزيع وبث صورة وصوت من غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون بغرض شل قدرته على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت لمراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

وقال البيان الصادر بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد إن مهندسي التلفزة وتقنية المعلومات انخرطوا في جهود جبارة للإتيان أولا بلوحات بديلة تم تركيبها ومحاولة إحياء غرفة التحكم وتمكنوا من إنجاز ذلك قبيل بدء مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا وتمكن التلفزيون من نقل مراسم توقيع اتفاق السلام وأصبحت شاشته المصدر الوحيد لنقل الحدث لكل القنوات السودانية والعربية.

وقدر التلفزيون قيمة اللوحات المسحوبة بـ15 ألف دولار، مبينا أنها غير قابلة للبيع لأنها تصلح للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسية لتلفزيون السودان.

وأشار البيان إلى أن إدارة التلفزيون اتخذت عددا من الإجراءات الإدارية في مواجهة الحادثة، كما فتحت بلاغا جنائيا لدى شرطة أم درمان، إذ تجري إدارة المباحث الجنائية تحقيقات مكثفة حول الحادثة.