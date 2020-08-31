علقت قيادة الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية اليوم (الإثنين) بعض التدريبات، بعد مقتل 4 مدنيين كوريين جنوبيين في تصادم سيارتهم مع مركبة مدرعة في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد).وقالت قيادة القوات الأمريكية في كوريا في بيان «احتراما للقتلى وأسرهم سيعلق الجيش الثامن مؤقتا تدريباته في المنطقة».فيما قالت إدارة الإطفاء في بيان إن سيارة اصطدمت بالمركبة العسكرية المدرعة في طريق عام يبعد خمسة كيلومترات من منطقة تدريب بالذخيرة الحية تستخدمها قوات الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في بوتشيون، الواقعة بين سول والحدود مع كوريا الشمالية.وأضافت أن ركاب السيارة الكوريين الـ4 لقوا حتفهم، وأصيب جندي أمريكي واحد من ركاب المركبة العسكرية بجروح طفيفة، ونُقل لمستشفى للعلاج.