قتل 29 شخصا وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة جراء انهيار مطعم في إقليم شانشي الصيني شمال البلاد على مرتاديه، ووفقاً للمكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية فإن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفلة عيد ميلاد السبت.وأشار المكتب في بيان إلى أن عملية الإنقاذ انتهت أمس، إذ تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 57 شخصا من تحت الأنقاض، وتأكد وفاة 29 منهم وإصابة 7 بجروح بالغة، بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة.وأشار البيان إلى أن الحكومة شكلت فريقاً للتحقيق في الحادثة ومعرفة أسبابها.