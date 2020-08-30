أرجع رئيس بلدية محافظة طبرجل المهندس ناصر عبدالله الوطبان، سحب السوق المركزي للمواشي والأعلاف من المستثمر، تنفيذاً لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية القاضي بسحب السوق منه، لارتكابه عددا من المخالفات وعدم التقيد ببنود وشروط العقد الذي يخدم أصحاب المواشي، وأكد لـ«عكاظ» العمل على تطوير السوق وتوفير جميع المرافق الخدمية اللازمة كالصيدليات البيطرية ولوازم التجار والمربين المختلفة، إضافة الى إنشاء وتطوير وتشغيل المسالخ وطرحها للاستثمار.

وأشار إلى تحديد موقع ملائم لإنشاء سوق للخضار والفواكه على مساحة 10.000 متر مربع سعيا من البلدية للرقي بخدماتها وبالفكر التجاري لدى المستثمرين وقطاع الأعمال حيث تم اللقاء بعدد من أصحاب الشركات الزراعية المنتجة للخضاروالفواكه التي تتواجد في المحافظة وكذلك أصحاب النشاطات التجارية والعمل على التنظيم وتطويرالأنشطة التجاري بالمحافظة، كما يضم الموقع محلات لبيع الطيور والأسماك.

وكشف المهندس الوطبان، عن نقل المنطقة الصناعية ومحلات الأسمدة الزراعية وجمع الورش والنشاطات العشوائية إلى منطقة صناعية حديثة، ومن هذا المنطلق حرصت البلدية على تخصيص موقع خارج المدينة السكنية، لإنشاء المنطقة الصناعية شمال المحافظة على مساحة 3 ملايين متر مربع، وتم رفع المخطط للموقع الجديد إلى الوزارة لاعتماده رسميا، وبمجرد وصول اعتماد المخطط النهائي سيتم النقل الفوري.

ولفت إلى تنفيذ مشاريع تنموية عدة في المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ41 مليون ريال، تتضمن سفلتة وإنارة ورصف الطرق، ما سينعكس إيجاباً على المحافظة والحركة التجارية بها، كما طرحت البلدية العديد من المشاريع الاستثمارية كالمركز الحضاري وحديقته العامة بقيمة 12.5 مليون.