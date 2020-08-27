وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، (الخميس)، بأن تكون خطبة الجمعة يوم غدٍ الـ 9 من محرم، عن أهمية التعليم عن بعد، وأهمية مشاركة الأسرة وولي الأمر لإنجاحه.

جاء ذلك في تعميم أصدره لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ للتنويه بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة للتعليم ومسيرته في هذا الوطن، وبذلها الكثير في سبيل ذلك، وأهمية رسالة المعلم وعضو هيئة التدريس، والأمانة الملقاة على عاتقهم في غرس المعاني الجليلة من الاعتزاز بهذا الدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والتأكيد على الدور الحيوي والتكامل للأسرة وولي الأمر مع المدرسة والتنظيم في المتابعة والتحصيل، وأهمية التعليم عن بعد وتحفيز ومتابعة الطلاب لتحقيق العملية التعليمية.

وأكد التعميم على غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني والاعتزاز بالوطن، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيضاح دور المؤسسات التعليمية «المدارس والجامعات» في رفع مستوى الوعي الفكري، ودور الأسرة في المساهمة بذلك.