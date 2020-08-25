وقعت الهيئة العامة للترفيه أمس (الأحد) مذكرة تفاهم مع بنك ساب، يتم بموجبها توفير حلول تمويلية متنوعة للقطاع الخاص العامل في قطاع الترفيه بما يساهم في مسيرة نمو واستدامة القطاع ودعم كافة الشركات العاملة فيه لا سيما في التعامل مع التحديات الاقتصادية لجائحة فيروي كورونا المستجد (COVID – 19).

ووفقاً لمذكرة التفاهم سيقدم بنك «ساب» حزمة من الخدمات التمويلية للشركات العاملة في قطاع الترفيه من ابرزها خدمة نقاط البيع، وتمويل الرواتب، وتمويل بطاقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خدمات فتح الحسابات البنكية إلكترونياً.

ويعد هذا التوقيع هو الثالث في سلسلة الخدمات التمويلية، حيث سبق وأن وقعت الهيئة اتفاقية للخدمات التمويلية أيضاً مع بنك الجزيرة وأخرى مع مصرف الراجحي، تقدم حلول تمويلية متنوعة بغرض دعم الشركات العاملة في قطاع الترفيه الذي يعد من أبرز القطاعات الصاعدة والواعدة في الاقتصاد السعودي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.