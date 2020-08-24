قُتل 3 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية في الصومال اليوم (الإثنين) خلال عمليات تمشيط للجيش في إقليم شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.وقال قائد «فرقة 16»، العقيد إسماعيل عبدالمالك في تصريح لإذاعة «صوت الجيش»: إن القوات الأمنية شرعت في عمليات تفتيش وتمشيط في مدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى، وتمكنت من قتل 3 من مسلحي الشباب كانوا في مهمة زرع لغم أرضي على جانب الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة جوهر بالعاصمة مقديشو.وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من إزالة عدد من الألغام كانت مزروعة في الشارع المذكور وستواصل عمليات دحر فلول الإرهابيين من أجل منع حدوث أي عمليات إرهابية.